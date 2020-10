Trump | “Sono immune al Covid e pronto a combattere” E Twitter lo censura

Leggi su tpi

(Di domenica 11 ottobre 2020): “Sonoala combattere” Il presidente americano, Donald, non solo è in “ottima forma” ma secondo le ultime rilevazioni dei medici della Casa Bianca, “non è più a rischio trasmissione ad altri” e avrebbe anche acquisito una forma di immunità al-19. E questo lo fa sentire invincibile,ad affrontare questi ultimi giorni decisivi di campagna elettorale. “Il presidente è in ottima forma,a combattere“, ha dichiarato lui stesso in un’intervista telefonica a Fox News. Appena uscito dall’infezione, sarà martedì in Pennsylvania e mercoledì in Iowa. “Sembra che ne sia immunizzato“, ha ...