Trump sempre più aggressivo: 'Biden bugiardo, vogliono rubare le elezioni' (Di domenica 11 ottobre 2020) In un'intervista a Fox News, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha attaccato pesantemente l'avversario democratico Joe Biden e i democratici. "Tutto quello che dice Joe Biden è "una bugia", ... Leggi su globalist (Di domenica 11 ottobre 2020) In un'intervista a Fox News, il presidente degli Stati Uniti Donaldha attaccato pesantemente l'avversario democratico Joee i democratici. "Tutto quello che dice Joeè "una bugia", ...

chetempochefa : 'Trump sapeva di raccontare bugie e l’ha fatto consapevolmente.Tra l’altro, lui stesso ha confidato al giornalista… - marziodb : RT @Mark16462048: Se pensate che in Italia c'è una dittatura sanitaria, potete sempre andare in Cina. Oppure Francia, UK o in Usa da Trump… - miconsentatwitt : RT @globalistIT: - globalistIT : - MichelaRoi : RT @jacopo_iacoboni: 'Abbiamo creato un ottimo rapporto con l'amministrazione Trump ma l'Italia resterà sempre alleata degli Usa a prescind… -