Trump, l’annuncio del medico: “Non è più contagioso” (Di domenica 11 ottobre 2020) Washington, 11 ott – La corsa presidenziale negli Usa riprenderà a pieno regime? Parrebbe di si, dato che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, secondo il suo medico, non è più a rischio di trasmettere il coronavirus. Il medico di Trump: “Non è contagioso” Lo ha annunciato sabato sera Sean Conley, il medico della Casa Bianca: “Questa sera sono felice di segnalare che il presidente non è più considerato un rischio di trasmissione per gli altri”, ha spiegato il medico di Trump in una nota. Sempre secondo tale nota, i test sulla malattia del presidente hanno mostrato anche una diminuzione della concentrazione di virus. Dice ancora Conley: “Andando avanti, continuerò a ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 11 ottobre 2020) Washington, 11 ott – La corsa presidenziale negli Usa riprenderà a pieno regime? Parrebbe di si, dato che il presidente degli Stati Uniti Donald, secondo il suo, non è più a rischio di trasmettere il coronavirus. Ildi: “Non è contagioso” Lo ha annunciato sabato sera Sean Conley, ildella Casa Bianca: “Questa sera sono felice di segnalare che il presidente non è più considerato un rischio di trasmissione per gli altri”, ha spiegato ildiin una nota. Sempre secondo tale nota, i test sulla malattia del presidente hanno mostrato anche una diminuzione della concentrazione di virus. Dice ancora Conley: “Andando avanti, continuerò a ...

