Trovato il cadavere di Michele Mastromatteo, il 47enne scomparso da Peschici due settimane fa Rinvenimento in agro di Cagnano Varano. Inchiesta per omicidio (Di domenica 11 ottobre 2020) Ieri a tarda sera, nelle campagne di Cagnano Varano, è stato rinvenuto un corpo esanim. Il cadavere di Michele Mastromatteo, il 47enne morto nelle ultime due settimane ovvero da quando era scomparso da casa sua, a Peschici. I dettagli su giorno e causa del.decesso saranno possibili dall’autopsia. L’Inchiesta è per omicidio. L'articolo Trovato il cadavere di Michele Mastromatteo, il 47enne scomparso da Peschici due settimane fa <small class="subtitle">Rinvenimento in agro di Cagnano ... Leggi su noinotizie (Di domenica 11 ottobre 2020) Ieri a tarda sera, nelle campagne di, è stato rinvenuto un corpo esanim. Ildi, ilmorto nelle ultime dueovvero da quando erada casa sua, a. I dettagli su giorno e causa del.decesso saranno possibili dall’autopsia. L’è per. L'articoloildi, ildaduefa indi...

MediasetTgcom24 : Maltempo: un terzo cadavere trovato in Liguria - NoiNotizie : Trovato il cadavere di Michele Mastromatteo, il 47enne scomparso da Peschici (#Foggia) due settimane fa - AnsaPuglia : Trovato il cadavere del 47enne scomparso sul Gargano. Autopsia stabilirà le cause della morte. Pm indaga per omicid… - Trmtv : San Nicandro Garganico: trovato il cadavere del 47enne scomparso - Trmtv : San Nicandro Garganico: trovato il cadavere del 47enne scomparso -