Trieste | Barcolana 2020 annullata per maltempo La bora batte il Covid

Mare vuoto di vele oggi a Trieste, dove la tradizionale Barcolana, 'Coppa D'Autunno - Barcolana 52 presented by Generali', che avrebbe dovuto disputarsi stamani, è stata annullata a causa delle condizioni meteo marine presenti nel Golfo di Trieste.

Corriere : Ordinanza «urgente» a Trieste: locali chiusi dalle 23 per la Barcolana - JoyceCorb : A Trieste è arrivata la Bora “ scura” ( vento da nord- est con pioggia) a oltre 90 km all’ora e ha fatto sospendere… - hutck : Venire a Trieste per la barcolana annullata per maltempo è servito solo a farmi increspare i capelli - MFulvia : RT @miyavoice: #Barcolana con pioggia e Bora della regata semo fora #Trieste - IDV33086 : @andyrox73 Buongiorno e buona domenica.... Niente Barcolana a Trieste.... -

Il presidente della Svbg, Mitja Gialuz: "La gente di mare riconosce la necessità di mantenere gli equipaggi a terra e le imbarcazioni al sicuro" ...

Annulata la 52esima edizione della Barcolana, a causa delle condizioni meteo marine presenti nel Golfo di Trieste. Il Comitato di regata, sulla base delle indicazioni della Capitaneria di Porto e sent ...

Il presidente della Svbg, Mitja Gialuz: "La gente di mare riconosce la necessità di mantenere gli equipaggi a terra e le imbarcazioni al sicuro"

Annulata la 52esima edizione della Barcolana, a causa delle condizioni meteo marine presenti nel Golfo di Trieste. Il Comitato di regata, sulla base delle indicazioni della Capitaneria di Porto e sentito il parere del Comitato organizzatore, ha deciso di annullare la regata.