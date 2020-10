Treno contro autobus, drammatico il bilancio: 17 morti e decine di feriti (Di domenica 11 ottobre 2020) Un boato, poi le urla disperate. È successo tutto nel giro di pochi secondi senza che nessuno potesse evitare l’impatto. Né il macchinista alla guida, né l’autista dell’autobus. I soccorsi sono scattati immediatamente, avvertiti dai passeggeri del Treno, ma quando sono arrivati sul posto per molti di loro non c’era più nulla da fare. Terrificante lo spettacolo che si è presentato. Cumuli di lamiere accartocciate e persone intrappolate all’interno. Il bilancio, ancora provvisorio, parla di 17 morti e decine di feriti. Lo riferiscono le autorità competenti. La corriera era diretta a un tempio nella provincia di Cha Choeng Sao – a due ore dalla capitale Bangkok – per una cerimonia in occasione della fine ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 11 ottobre 2020) Un boato, poi le urla disperate. È successo tutto nel giro di pochi secondi senza che nessuno potesse evitare l’impatto. Né il macchinista alla guida, né l’autista dell’. I soccorsi sono scattati immediatamente, avvertiti dai passeggeri del, ma quando sono arrivati sul posto per molti di loro non c’era più nulla da fare. Terrificante lo spettacolo che si è presentato. Cumuli di lamiere accartocciate e persone intrappolate all’interno. Il, ancora provvisorio, parla di 17di. Lo riferiscono le autorità competenti. La corriera era diretta a un tempio nella provincia di Cha Choeng Sao – a due ore dalla capitale Bangkok – per una cerimonia in occasione della fine ...

StaserasolounTG : RT @FerrovieInfo: ?? La giornata non inizia bene. #Ferrovie #Infoferrovie #Treni #Trains #Thailandia #11ottobre ?? - sulsitodisimone : RT @FerrovieInfo: ?? La giornata non inizia bene. #Ferrovie #Infoferrovie #Treni #Trains #Thailandia #11ottobre ?? - GianDelbono : RT @andreabonazzabz: Contro i meschini chiacchiericci di lingue incomprensibili nascoste dietro alle mascherine, leggi fieramente @IlPrimat… - FerrovieInfo : ?? La giornata non inizia bene. #Ferrovie #Infoferrovie #Treni #Trains #Thailandia #11ottobre ?? - StefanoFlajani : RT @andreabonazzabz: Contro i meschini chiacchiericci di lingue incomprensibili nascoste dietro alle mascherine, leggi fieramente @IlPrimat… -

Ultime Notizie dalla rete : Treno contro Treno contro auto al passaggio a livello, tragedia sfiorata a Racconigi - La Guida LaGuida.it Treno travolge autobus in Thailandia: ci sono almeno 17 morti e decine di feriti. Ecco cosa è successo

AUTUNNO AD OLTRANZA CON MALTEMPO SULL’ITALIA: ECCO TUTTI I DETTAGLI Treno travolge autobus in Thailandia ... terribile tragedia che ha visto un autobus turistico schiantarsi contro un camion, ...

Thailandia, scontro bus-treno: almeno 17 morti

(LaPresse) Almeno 17 persone sono morte nello scontro tra un treno e un bus nella Thailandia centrale. Il mezzo viaggiava con 65 passeggeri a bordo quando ha attraversato la ferrovia in una città a 50 ...

AUTUNNO AD OLTRANZA CON MALTEMPO SULL’ITALIA: ECCO TUTTI I DETTAGLI Treno travolge autobus in Thailandia ... terribile tragedia che ha visto un autobus turistico schiantarsi contro un camion, ...(LaPresse) Almeno 17 persone sono morte nello scontro tra un treno e un bus nella Thailandia centrale. Il mezzo viaggiava con 65 passeggeri a bordo quando ha attraversato la ferrovia in una città a 50 ...