Tre lauree con 110 e lode in tre mesi: il record di un 25enne veneto (Di domenica 11 ottobre 2020) Dottore in Medicina, Biotecnologie e Ingegneria biomedica 'per curare Sla e Alzheimer': Giulio Deangeli , 25enne di Este, Padova,, ha conseguito tre lauree in tre mesi con il massimo dei voti, 110 e ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 11 ottobre 2020) Dottore in Medicina, Biotecnologie e Ingegneria biomedica 'per curare Sla e Alzheimer': Giulio Deangeli ,di Este, Padova,, ha conseguito trein trecon il massimo dei voti, 110 e ...

Corriere : Giulio Deangeli: «Tre lauree in 90 giorni per curare la Sla» - luposilenzioso2 : RT @mattinodipadova: Lo studente di Este, 25 anni, iscritto all’Ateneo di Pisa e alla Superiore Sant’Anna, è dottore in Medicina, Biotecnol… - sandrafrasson : RT @mattinodipadova: Lo studente di Este, 25 anni, iscritto all’Ateneo di Pisa e alla Superiore Sant’Anna, è dottore in Medicina, Biotecnol… - mattinodipadova : Lo studente di Este, 25 anni, iscritto all’Ateneo di Pisa e alla Superiore Sant’Anna, è dottore in Medicina, Biotec… - lulu_smemo : RT @Corriere: Giulio Deangeli: «Tre lauree in 90 giorni per curare la Sla» -