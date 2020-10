Toti sul centrodestra: "Nuovo predellino o costituente". Gelo tra gli alleati (Di domenica 11 ottobre 2020) AGI - Tredici anni dopo, un Nuovo predellino per il centrodestra. Lo chiede l'ex azzurro, fondatore della formazione centrista 'Cambiamo', Giovanni Toti. Il governatore ligure, all'indomani della sua ri-elezione con il 56% dei voti alle regionali di fine settembre, era stato il primo, nella coalizione, a criticare la leadership del leghista Matteo Salvini, chiedendogli di smettere la maglia di partito e lanciare una costituente del centrodestra. Due ipotesi per cambiare il centrodestra Ora, dopo alcuni incontri insieme alla forzista Mara Carfagna, torna alla carica. "Le ipotesi per ridare un equilibrio al centrodestra sono due: o il partito più grande, cioè la Lega, si fa carico di un Nuovo predellino come fece ... Leggi su agi (Di domenica 11 ottobre 2020) AGI - Tredici anni dopo, unper il. Lo chiede l'ex azzurro, fondatore della formazione centrista 'Cambiamo', Giovanni Toti. Il governatore ligure, all'indomani della sua ri-elezione con il 56% dei voti alle regionali di fine settembre, era stato il primo, nella coalizione, a criticare la leadership del leghista Matteo Salvini, chiedendogli di smettere la maglia di partito e lanciare unadel. Due ipotesi per cambiare ilOra, dopo alcuni incontri insieme alla forzista Mara Carfagna, torna alla carica. "Le ipotesi per ridare un equilibrio alsono due: o il partito più grande, cioè la Lega, si fa carico di uncome fece ...

