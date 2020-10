Toti: 'A Genova un focolaio Covid con una importante diffusione del virus' (Di domenica 11 ottobre 2020) "Covid sta crescendo in tutta Italia e la Liguria non fa eccezione. L'unico focolaio vero di nostro attenzione è oggi sulla città di Genova dove la diffusione del virus è importante. Per questo con il ... Leggi su globalist (Di domenica 11 ottobre 2020) "sta crescendo in tutta Italia e la Liguria non fa eccezione. L'unicovero di nostro attenzione è oggi sulla città didove ladel. Per questo con il ...

matteosalvinimi : Domani mattina sarò di nuovo nella splendida Genova, per il Salone nautico, fiore all’occhiello del Made in Italy… - Arturomarsu : RT @ASampierdarena: Il piano di Toti è aspettare venerdì prossimo per valutare eventuali piccole misure per provare ad arginare i nuovi con… - Paolo_Bignardi : RT @testadecasso: Cosa aspettano ad indagare sulla #liguria ? Forse non è chiaro, ma da sempre facciamo un numero RIDICOLO di tamponi, semp… - PaoloPinna50 : RT @ASampierdarena: Il piano di Toti è aspettare venerdì prossimo per valutare eventuali piccole misure per provare ad arginare i nuovi con… - globalistIT : -