“Tieni lontana l’influenza: fai il vaccino!”: 11 tappe del camper sanitario dell’Asl (Di domenica 11 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Saranno 11 le tappe del camper sanitario attrezzato, con medici e infermieri a bordo, per l’effettuazione gratuita delle vaccinazioni antinfluenzali, a partire da lunedì. Quest’anno sottoporsi al vaccino contro l’influenza stagionale è particolarmente importante in quanto ciò porta alla riduzione delle sindromi che potrebbero essere confuse con infezione da Covid-19. Il camper, con 4 ambulatori, farà tappa in tutti i distretti sanitari e precisamente nelle piazze di Benevento, Montesarchio, San Giorgio del Sannio, Telese Terme, San Marco dei Cavoti, San Bartolomeo e Morcone, secondo il calendario allegato. “Riteniamo fondamentale in questo periodo di contemporanea circolazione del virus dell’influenza e del Covid-19 ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 11 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Saranno 11 ledelattrezzato, con medici e infermieri a bordo, per l’effettuazione gratuita delle vaccinazioni antinfluenzali, a partire da lunedì. Quest’anno sottoporsi al vaccino contro l’influenza stagionale è particolarmente importante in quanto ciò porta alla riduzione delle sindromi che potrebbero essere confuse con infezione da Covid-19. Il, con 4 ambulatori, farà tappa in tutti i distretti sanitari e precisamente nelle piazze di Benevento, Montesarchio, San Giorgio del Sannio, Telese Terme, San Marco dei Cavoti, San Bartolomeo e Morcone, secondo il calendario allegato. “Riteniamo fondamentale in questo periodo di contemporanea circolazione del virus dell’influenza e del Covid-19 ...

MonicaC50758375 : #GFVIP Bravo Francesco tieni lontana quella montata sfrontata della Mello... senza rispetto per la tua fid… - yourbisness_ : FRANCESKA FURIBONDA FRANCESKA MI MANCHI MA SE TI TIENI LONTANA DA QUESTI PIZZETTARI FAI SOLO CHE BENE #GFvip - idemk45111337 : RT @PrincipessaDemo: Ohhhh questa trama mi piace arriva un altro nemico per Mehdi grazie @eylemcanpolatt tieni lontana Benal e vai avanti c… - MonicOficiall : RT @PrincipessaDemo: Ohhhh questa trama mi piace arriva un altro nemico per Mehdi grazie @eylemcanpolatt tieni lontana Benal e vai avanti c… - Vanessa46080560 : RT @PrincipessaDemo: Ohhhh questa trama mi piace arriva un altro nemico per Mehdi grazie @eylemcanpolatt tieni lontana Benal e vai avanti c… -

Ultime Notizie dalla rete : “Tieni lontana 30 La migliore gps portatile nel 2020 In base a 233 Recensioni StyleSheets.it