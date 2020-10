Ti amo Italia: la special edition di Nutella per celebrare il nostro Paese (Di domenica 11 ottobre 2020) Che mondo sarebbe senza Nutella? Ferrero lancia così la special edition “Ti amo Italia”, una serie limitata di 30 vasetti che celebrano il nostro paese, toccando tutte le regioni. Leggi su vanityfair (Di domenica 11 ottobre 2020) Che mondo sarebbe senza Nutella? Ferrero lancia così la special edition “Ti amo Italia”, una serie limitata di 30 vasetti che celebrano il nostro paese, toccando tutte le regioni.

GayaSmiler : RT @taette_: Se qualcuno domani durante il concerto volesse vedermi ???? Ho preparato una mini bandierina dell'Italia e avrò picket e ARMY bo… - _MrtnMlnro_ : RT @vilutini4: Scusate ma io sto già immaginando Demet che nell'intervista di sabato dice 'CIAO ITALIA,VI AMO' ???????? #DemetAVerissimo #De… - AnalynBrown : RT @vilutini4: Scusate ma io sto già immaginando Demet che nell'intervista di sabato dice 'CIAO ITALIA,VI AMO' ???????? #DemetAVerissimo #De… - _Rosa_9 : RT @takemelsewhere: In Spagna non ha ascoltato le domande del presentatore perché era attento a guardare la scena di Can e Sanen alla stazi… - DaeguRedVante : RT @taette_: Se qualcuno domani durante il concerto volesse vedermi ???? Ho preparato una mini bandierina dell'Italia e avrò picket e ARMY bo… -