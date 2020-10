The Departed, il miglior poliziesco degli anni Duemila (e una pacchia per chi ama il noir) (Di domenica 11 ottobre 2020) THE Departed IL BENE E IL MALE Con Leonardo Di Caprio, Matt Damon e Jack Nicholson. Regia di Martin Scorsese. Produzione USA 2006. Durata: 2 ore e 31 LA TRAMA. La polizia di Boston tenta da anni di mettere colle spalle al muro il gangster Costello (nella realtà si chiamava Martin Burger e riuscirono a prenderlo solo quando ormai aveva passata l'ottantina). La carta vincente potrebbe essere uno sbirro (Di Caprio) infiltratosi con successo nella gang. Ma Costello ha la contromossa: un suo accolito (Damon) arruolatosi tra gli agenti. E infatti ogni trappola predisposta sulle informazioni di Di Caprio salta puntualmente per le soffiate di Damon. Finchè non provvede un terzo agente, l'unico a non fare il doppio gioco. PERCHE' VEDERLO. Perché è il ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 ottobre 2020) THEIL BENE E IL MALE Con Leonardo Di Caprio, Matt Damon e Jack Nicholson. Regia di Martin Scorsese. Produzione USA 2006. Durata: 2 ore e 31 LA TRAMA. La polizia di Boston tenta dadi mettere colle spalle al muro il gangster Costello (nella realtà si chiamava Martin Burger e riuscirono a prenderlo solo quando ormai aveva passata l'ottantina). La carta vincente potrebbe essere uno sbirro (Di Caprio) infiltratosi con successo nella gang. Ma Costello ha la contromossa: un suo accolito (Damon) arruolatosi tra gli agenti. E infatti ogni trappola predisposta sulle informazioni di Di Caprio salta puntualmente per le soffiate di Damon. Finchè non provvede un terzo agente, l'unico a non fare il doppio gioco. PERCHE' VEDERLO. Perché è il ...

NetflixIT : Un po’ di titoli per quando hai quella voglia, che non è proprio voglia, diciamo un languorino, di film con Leonard… - LuciaMosca1 : (Il film consigliato stasera in TV: 'The Departed - Il Bene e il Male' domenica 11 ottobre 2020) Segui su: La Noti… - zazoomblog : The Departed il miglior poliziesco degli anni Duemila (e una pacchia per chi ama il noir) - #Departed #miglior… - lilitwelve : Se interessa stasera su Iris danno The Departed, quasi quasi.. - _PuntoZip_ : Il film del giorno: “The Departed. Il bene e il male” (su Iris) -