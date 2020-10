The Departed: il gangster movie moderno gioiello di Scorsese (Di domenica 11 ottobre 2020) Questo articolo . Questa sera Iris ripropone in prima serata uno dei massimi capolavori di Martin Scorse, The Departed – Il bene e il male. Il film, uscito nel 2006, era il remake di un successo cinese del 2002, Infernal Affairs – purtroppo da noi mai sbarcato al cinema. The Departed ha sicuramente dalla sua un ottimo cast … Leggi su youmovies (Di domenica 11 ottobre 2020) Questo articolo . Questa sera Iris ripropone in prima serata uno dei massimi capolavori di Martin Scorse, The– Il bene e il male. Il film, uscito nel 2006, era il remake di un successo cinese del 2002, Infernal Affairs – purtroppo da noi mai sbarcato al cinema. Theha sicuramente dalla sua un ottimo cast …

NetflixIT : Un po’ di titoli per quando hai quella voglia, che non è proprio voglia, diciamo un languorino, di film con Leonard… - Kleoofdreams : RT @DiCaprioItalia: ?????? ?? 'THE DEPARTED' - Domani sera (11 Ottobre 2020), alle ore 21:00, su Iris. #LeonardoDiCaprio #TheDeparted #Martin… - lovanthem : @chiarodilvnx un giorno di ordinaria follia, the departed o patch adams - margheisi : @Staticocinetico Sto rivedendo 'The Departed', non mi ricordavo che prendessero a finocchipompinariciucciacazzi i v… - Leonard94981756 : RT @DiCaprioItalia: ?????? ?? 'THE DEPARTED' - Domani sera (11 Ottobre 2020), alle ore 21:00, su Iris. #LeonardoDiCaprio #TheDeparted #Martin… -

Ultime Notizie dalla rete : The Departed The Departed: il gangster movie moderno gioiello di Scorsese YouMovies The Departed: il gangster movie moderno gioiello di Scorsese

Questa sera Iris ripropone in prima serata uno dei massimi capolavori di Martin Scorse, The Departed – Il bene e il male. Il film, uscito nel 2006, era il remake di un successo cinese del 2002, ...

Matt Damon compie 50 anni | 5 film per ripercorrere la sua carriera

Sorriso smagliante, faccia da bravo ragazzo nonostante abbia compiuto 50 anni e una vita molto tranquilla, forse fin troppo per essere un divo di Hollywood. Alcuni lo accusano di essere troppo riserva ...

Questa sera Iris ripropone in prima serata uno dei massimi capolavori di Martin Scorse, The Departed – Il bene e il male. Il film, uscito nel 2006, era il remake di un successo cinese del 2002, ...Sorriso smagliante, faccia da bravo ragazzo nonostante abbia compiuto 50 anni e una vita molto tranquilla, forse fin troppo per essere un divo di Hollywood. Alcuni lo accusano di essere troppo riserva ...