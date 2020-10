The Departed - Il bene e il male, stasera su Iris il film con Leonardo DiCaprio (Di domenica 11 ottobre 2020) stasera su Iris alle 21:00 va in onda The Departed - Il bene e il male, il thriller diretto da Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio e Matt Damon. stasera su Iris alle 21:00, per il ciclo "Scorci d'autore", va in onda The Departed - Il bene e il male. Diretto nel 2006 da Martin Scorsese, vede Leonardo DiCaprio e Matt Damon protagonisti assoluti. A Boston, sono passati diversi anni da quando un boss della mafia irlandese ha spedito un suo giovane protetto nei ranghi della polizia. Più o meno contemporaneamente, un giovane poliziotto era passato dall'altra parte della barricata. Il giovane poliziotto Billy Costigan (Leonardo ... Leggi su movieplayer (Di domenica 11 ottobre 2020)sualle 21:00 va in onda The- Ile il, il thriller diretto da Martin Scorsese cone Matt Damon.sualle 21:00, per il ciclo "Scorci d'autore", va in onda The- Ile il. Diretto nel 2006 da Martin Scorsese, vedee Matt Damon protagonisti assoluti. A Boston, sono passati diversi anni da quando un boss della mafia irlandese ha spedito un suo giovane protetto nei ranghi della polizia. Più o meno contemporaneamente, un giovane poliziotto era passato dall'altra parte della barricata. Il giovane poliziotto Billy Costigan (...

Corriere : «The Departed» stasera in tv. DiCaprio con i mafiosi (veri) e il rifiuto di Al Pacino: ... - NetflixIT : Un po’ di titoli per quando hai quella voglia, che non è proprio voglia, diciamo un languorino, di film con Leonard… - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Departed - Il bene e il male, stasera su Iris il film con Leonardo DiCaprio - Stasera_in_TV : IRIS: (21:00) The Departed - Il bene e il male (Film) #StaseraInTV 11/10/2020 #PrimaSerata #thedeparted-ilbeneeilmale @social_mediaset #IRIS - 1926_cri : RT @Corriere: «The Departed» stasera in tv. DiCaprio con i mafiosi (veri) e il rifiuto di Al Pacino: ... -