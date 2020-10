The Boys 3: Il personaggio di Jensen Ackles "Sarà peggio di Homelander" (Di domenica 11 ottobre 2020) In The Boys 3 debutterà Soldier Boy, il personaggio interpretato da Jensen Ackles, che secondo lo showrunner Sarà peggio di Homelander. The Boys 3 va incontro a una minaccia simile a quella posta da Homelander: Soldier Boy, il personaggio interpretato da Jensen Ackles, non Sarà certo un bravo ragazzo, parola di Eric Kripke, showrunner della serie. Il co-creatore e showrunner della serie Amazon, che si dia il caso è stato anche l'ideatore di Supernatural, si riunirà con una delle star dello show The CW, Jensen Ackles, per i nuovi episodi di The Boys, e ci ha tenuto a precisare qualcosa ... Leggi su movieplayer (Di domenica 11 ottobre 2020) In The3 debutterà Soldier Boy, ilinterpretato da, che secondo lo showrunnerdi. The3 va incontro a una minaccia simile a quella posta da: Soldier Boy, ilinterpretato da, non; certo un bravo ragazzo, parola di Eric Kripke, showrunner della serie. Il co-creatore e showrunner della serie Amazon, che si dia il caso è stato anche l'ideatore di Supernatural, si riunirà con una delle star dello show The CW,, per i nuovi episodi di The, e ci ha tenuto a precisare qualcosa ...

bortoluz_ : io stamattina: 'oggi guardo l'ultima puntata di the Boys' cosa non ho fatto oggi? cosa non farò perché sto per addormentarmi sul divano? - _yaoxi_ : Ho finito The Boys. Butcher mi ha deluso tantissimo #spranga - Giacomo_Brunoro : RT @sugarpulp: #TheBoys2, la #recensione di @carlovanin77 della seconda stagione della serie prodotta da Amazon Prime Video tratta dai fume… - luneintokyo : RT @wincosino: the boys cix oneus periodo la triade delle meraviglie - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Boys 3: Il personaggio di Jensen Ackles 'Sarà peggio di Homelander' -