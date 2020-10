Thailandia, treno travolge corriera: almeno 17 morti (Di domenica 11 ottobre 2020) Tragedia in Thailandia dove un treno ha travolto una corriera. In seguito all’impatto, le autorità hanno riportato almeno 17 morti. Una vera e propria tragedia ha colpito stamattina la Thailandia, infatti un treno ha travolto una corriera, provocando ben 17 morti in seguito al violento impatto. Lo scontro tra la locomotiva e l’autobus è avvvenuto … L'articolo proviene da . Leggi su inews24 (Di domenica 11 ottobre 2020) Tragedia indove unha travolto una. In seguito all’impatto, le autorità hanno riportato17. Una vera e propria tragedia ha colpito stamattina la, infatti unha travolto una, provocando ben 17in seguito al violento impatto. Lo scontro tra la locomotiva e l’autobus è avvvenuto … L'articolo proviene da .

SkyTG24 : Thailandia, treno travolge corriera: almeno 17 morti - StaserasolounTG : RT @FerrovieInfo: ?? La giornata non inizia bene. #Ferrovie #Infoferrovie #Treni #Trains #Thailandia #11ottobre ?? - sulsitodisimone : RT @FerrovieInfo: ?? La giornata non inizia bene. #Ferrovie #Infoferrovie #Treni #Trains #Thailandia #11ottobre ?? - FerrovieInfo : ?? La giornata non inizia bene. #Ferrovie #Infoferrovie #Treni #Trains #Thailandia #11ottobre ?? - RadioItaliaIRIB : Thailandia, treno travolge una corriera, strage tra i passeggeri -

Ultime Notizie dalla rete : Thailandia treno Thailandia, treno travolge corriera: almeno 17 morti Sky Tg24 Thailandia, scontro bus-treno: almeno 17 morti

(LaPresse) Almeno 17 persone sono morte nello scontro tra un treno e un bus nella Thailandia centrale. Il mezzo viaggiava con 65 passeggeri a bordo quando ha attraversato la ferrovia in una città a 50 ...

Le Due Vie del Destino | Colin Firth, Eric Lomax e la storia vera dietro il film

Infatti durante la prigionia in Giappone, nel 1942, dove viene messo in un campo di lavoro forzato per la costruzione della linea ferroviaria tra la Birmania e la Thailandia (chiamata La Linea della ...

(LaPresse) Almeno 17 persone sono morte nello scontro tra un treno e un bus nella Thailandia centrale. Il mezzo viaggiava con 65 passeggeri a bordo quando ha attraversato la ferrovia in una città a 50 ...Infatti durante la prigionia in Giappone, nel 1942, dove viene messo in un campo di lavoro forzato per la costruzione della linea ferroviaria tra la Birmania e la Thailandia (chiamata La Linea della ...