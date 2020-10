Test per Covid in laboratori privati: l’Asl diffida il comune di Monte di Procida (Di domenica 11 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMonte di Procida (Na) – Un laboratorio privato starebbe effettuando dei tamponi per Covid: l’Asl Napoli 2 Nord diffida il comune di Monte di Procida. La notizia arriva a margine del lockdown cittadino imposta dal sindaco flegreo, Giuseppe Pugliese. Dopo essere stata informata dell’accaduto l’azienda sanitaria locale si è così mossa repentinamente diffidando il comune a nord di Napoli. “Un laboratorio privato –spiegano dall’Asl Napoli 2 Nord – che non sarebbe accreditato per l’elaborazione dei tamponi, starebbe effettuando Test per il Covid-19. Alla luce di tali ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 11 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutodi(Na) – Uno privato starebbe effettuando dei tamponi per: l’Asl Napoli 2 Nordildidi. La notizia arriva a margine del lockdown cittadino imposta dal sindaco flegreo, Giuseppe Pugliese. Dopo essere stata informata dell’accaduto l’azienda sanitaria locale si è così mossa repentinamentendo ila nord di Napoli. “Uno privato –spiegano dall’Asl Napoli 2 Nord – che non sarebbe accreditato per l’elaborazione dei tamponi, starebbe effettuandoper il-19. Alla luce di tali ...

FBiasin : 'Antonin #Barák dell'#Hellas Verona è risultato positivo dopo i test effettuati durante il ritiro della Nazionale d… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus #Roma Caos nelle cliniche per i test rapidi e file di 9 ore ai drive-in VIDEO #ANSA - robersperanza : I numeri del contagio crescono in tutta Europa e naturalmente anche in Italia. Da oggi obbligo di mascherine anche… - sadecesen_2016 : RT @MaryamSenada: Candidato al premio Nobel per la medicina nel 2018, Stefano Scoglio pubblica su Byoblu il suo ultimo studio dal titolo “L… - valerio68100679 : RT @MaryamSenada: Candidato al premio Nobel per la medicina nel 2018, Stefano Scoglio pubblica su Byoblu il suo ultimo studio dal titolo “L… -

Ultime Notizie dalla rete : Test per Per i test è caos totale: i tamponi scarseggiano e le regioni vanno in ordine sparso Il Manifesto Apollo 7: la seconda missione con equipaggio della NASA

Risolti i problemi di peso, gli addetti ai lavori poterono istallarne una all’interno della navicella e “spiare” i cosmonauti per l’intera durata del viaggio, che si concluse con successo. I risultati ...

Nissan Qashqai 1.3 DIG-T 160 CV DCT N-Connecta nuova a Maniago

Prenotate l?auto da voi scelta chiamando al numero della sede desiderata. I nostri consulenti alle vendite saranno a vostra disposizione per un test drive. LE NOSTRE SEDI: Maniago: 0427-72602 (PN) Via ...

Risolti i problemi di peso, gli addetti ai lavori poterono istallarne una all’interno della navicella e “spiare” i cosmonauti per l’intera durata del viaggio, che si concluse con successo. I risultati ...Prenotate l?auto da voi scelta chiamando al numero della sede desiderata. I nostri consulenti alle vendite saranno a vostra disposizione per un test drive. LE NOSTRE SEDI: Maniago: 0427-72602 (PN) Via ...