Tennis | tredicesimo trionfo di Nadal al Roland Garros Djokovic battuto in tre set

Tennis, Rafa Nadal ha vinto il Roland Garros 2020. Novak Djokovic battuto in tre set (6-0 6-2 7-5). PARIGI (FRANCIA) – Rafa Nadal ha vinto il Roland Garros 2020. tredicesimo trionfo a Parigi per lo spagnolo. In finale battuto in tre set (6-0 6-2 7-5) Novak Djokovic, con il serbo che non è mai stato in partita. Una giornata no per il numero uno al mondo, sconfitto in poco meno di tre ore. Una vittoria che ha portato lo spagnolo ad eguagliare il record di Federer come vittorie di Slam (20).

