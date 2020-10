Tennis | Rafa Nadal vince il Roland Garros 2020 ed eguaglia Roger Federer a quota 20 slam

(Di domenica 11 ottobre 2020) Grazie alla vittoria in finale ai danni di Novak Djokovic,conquista ile raggiunge20in bacheca. Lo spagnolo tiene inoltre a debita distanza Djokovic, che resta fermo a17 e subisce la prima sconfitta in stagione oltre alla squalifica contro Carreno Busta agli Us Open. Persi tratta della tredicesima vittoria alin carriera, un record che difficilmente verrà mai battuto.

PARIGI - Lo spagnolo Rafa Nadal domina la finale del Ronald Garros contro il numero uno del mondo Novak Djokovic, battendolo con il punteggio di 6-0, 6-2, 7-5 in 2 ore e 41 minuti e conquista il 13° ...Rafa Nadal schianta Novak Djokovic in tre set (6-0. 6-2, 7-5) LA CRONACA e si prende il Roland Garros. Per lo spagnolo e' la tredicesima vittoria a Parigi, e il ventesimo torneo Slam vinto, come Roger ...