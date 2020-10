Tennis | Binaghi | “Momento molto positivo | Sinner e Musetti ai vertici in futuro”

(Di domenica 11 ottobre 2020) “Questo è un momentoper ilitaliano maschile, a tutti i livelli generazionali. C’è la generazione di Fognini, quella più giovane presente qui cone Zeppieri, c’è la generazione di mezzo con i Caruso, Travaglia e Sonego. Possiamo vederne delle belle in questa settimana.sogna di diventare numero 1? Anche noi lo sogniamo, magari lui numero 1 enumero 2. Abbiamo grandi speranze“. Queste sono le recenti dichiarazioni di Angelo, rilasciate ai microfoni di LaPresse in occasione della presentazione del Forte Village Sardegna Open 2020. Il presidente della Federha analizzato la crescita del movimentotico italiano, augurando un ...

Il sito degli Internazionali BNL d’Italia ha diffuso un comunicato che parla di temporanea sospensione "Gli Internazionali BNL d’Italia non sono stati oggetto di cancellazione ...CAGLIARI. New York, Roma, Amburgo, Parigi. E ora anche Pula, Sardegna, per la prima volta del circuito Atp 250 nell’isola. Il big tra gli iscritti è il numero 14 al mondo, l'argentino ...