Svolta Coronavirus: quarantena ridotta a 10 giorni ed un solo tampone per essere considerati guariti (Di domenica 11 ottobre 2020) Decisione importante quella resa effettiva poco fa dal governo, in vista dei contagi in aumento degli ultimi giorni: dopo la stretta verso chi fa attività sportiva, il Ministro della Salute Roberto Speranza ha comunicato infatti la decisione di ritenere guarite le persone dopo aver effettuato un solo tampone, a differenza di quanto accaduto fin'ora dove è stato opportuno sempre effettuare il doppio test per confermare la negatività. Decisione La decisione, arrivata dopo una riunione tra gli esponenti del governo ed il Comitato tecnico scientifico, serve per liberare un gran numero di tamponi visto il numero di positivi in costante aumento così da alleggerire il carico delle strutture ai adibite ai test anti Covid, rendendo così più fluida la procedura adibita in questi casi. Quaratena ...

