Sud Sudan, Shearer (Onu): “Accordo di pace fermo, rilanciamolo ora” (Di domenica 11 ottobre 2020) ROMA – Il processo di pace in Sud Sudan sarebbe “bloccato” a causa dell’impossibilità di realizzare uno dei principali punti dell’accordo del 2018, ossia integrare i gruppi ribelli nell’esercito regolare. A dare l’allarme è stato il rappresentante speciale della Missione delle Nazioni Unite in Sud Sudan (Unmiss), David Shearer, nel corso di una conferenza stampa a Juba. Il funzionario ha spiegato che i combattenti non hanno potuto raggiungere i militari nei campi d’addestramento a causa delle scorte insufficienti di cibo e di una serie di problemi logistici. Secondo Shearer, “il processo di pace è bloccato, ad oggi su questo punto non è stato fatto neanche un passo avanti, ed è necessario agire con urgenza per rilanciarlo”. Leggi su dire (Di domenica 11 ottobre 2020) ROMA – Il processo di pace in Sud Sudan sarebbe “bloccato” a causa dell’impossibilità di realizzare uno dei principali punti dell’accordo del 2018, ossia integrare i gruppi ribelli nell’esercito regolare. A dare l’allarme è stato il rappresentante speciale della Missione delle Nazioni Unite in Sud Sudan (Unmiss), David Shearer, nel corso di una conferenza stampa a Juba. Il funzionario ha spiegato che i combattenti non hanno potuto raggiungere i militari nei campi d’addestramento a causa delle scorte insufficienti di cibo e di una serie di problemi logistici. Secondo Shearer, “il processo di pace è bloccato, ad oggi su questo punto non è stato fatto neanche un passo avanti, ed è necessario agire con urgenza per rilanciarlo”.

vaticannews_it : #11ottobre il #Pam #Wfp Nobel per la pace 2020 in aiuto al #Sud_Sudan colpito dalle inondazioni Approfondisci??… - FrancescoTedes2 : RT @Alberto4ucci: Sud Sudan, Sant'Egidio: passi avanti nei negoziati a Roma - Non_Mi_Leggi : Questi sono i 'posti' in cui sono presenti conflitti, SOLO, per ciò che riguarda il continente africano. Burkina… - HidroRayo85 : RT @vaticannews_it: #11ottobre il #Pam #Wfp Nobel per la pace 2020 in aiuto al #Sud_Sudan colpito dalle inondazioni Approfondisci?? https:/… - ErduinOrtega : RT @Alberto4ucci: Sud Sudan, Sant'Egidio: passi avanti nei negoziati a Roma -

Ultime Notizie dalla rete : Sud Sudan Nel Sud Sudan piegato dalle inondazioni, il soccorso del Pam Vatican News FOCUS ON AFRICA. Gli illeciti finanziari affondano il Pil africano

Africa. Uno studio delle Nazioni Unite ha dimostrato che l’Africa ha perso quasi 89 miliardi di dollari all’anno, equivalenti al 3,7% del Pil africano, in flussi finanziari il ...

Nobel per la pace a Wfp: Azione contro la fame, “guerre legate a mancanza di cibo. Solo un mondo nutrito può essere anticamera della pace”

L'organizzazione Azione contro la fame, insieme con il suo network internazionale, "si congratula con il World Food Programme (Wfp), alleato chiave in tanti Paesi, tra cui Afghanistan, Bangladesh, Bur ...

Africa. Uno studio delle Nazioni Unite ha dimostrato che l’Africa ha perso quasi 89 miliardi di dollari all’anno, equivalenti al 3,7% del Pil africano, in flussi finanziari il ...L'organizzazione Azione contro la fame, insieme con il suo network internazionale, "si congratula con il World Food Programme (Wfp), alleato chiave in tanti Paesi, tra cui Afghanistan, Bangladesh, Bur ...