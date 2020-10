Suarez: «Non esulterò contro il Barcellona. Io mai al Real Madrid» (Di domenica 11 ottobre 2020) Luis Suarez è ancora, virtualmente, blaugrana. Nel senso che, dalle sue parole, è evidente quanto tenga all’ambiente Barcellona. «”Non sarei andato in alcun modo al Real Madrid – ha detto ad ESPN -. Inoltre non festeggerei mai un gol contro la mia vecchia squadra, ​​ma indicherei da qualche parte…». Foto: Twitter Atletico Madrid L'articolo Suarez: «Non esulterò contro il Barcellona. Io mai al Real Madrid» proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 11 ottobre 2020) Luisè ancora, virtualmente, blaugrana. Nel senso che, dalle sue parole, è evidente quanto tenga all’ambiente. «”Non sarei andato in alcun modo al– ha detto ad ESPN -. Inoltre non festeggerei mai un golla mia vecchia squadra, ​​ma indicherei da qualche parte…». Foto: Twitter AtleticoL'articolo: «Non esulteròil. Io mai al» proviene da Alfredo Pedullà.

