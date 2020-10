Street Art mangia smog: Yourban2030 sbarca negli USA (Di domenica 11 ottobre 2020) Street Art mangia smog Roma-New York: dopo Hunting Pollution, Yourban2030 prosegue su scala globale la sua mission tra Arte e Ambiente Dopo aver regalato alla città di Roma Hunting Pollution, il murales mangia-smog più grande d’Europa, e aver chiamato a raccolta 90 Street artist da tutto il mondo per finanziare la lotta globale contro il… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di domenica 11 ottobre 2020)ArtRoma-New York: dopo Hunting Pollution,prosegue su scala globale la sua mission tra Arte e Ambiente Dopo aver regalato alla città di Roma Hunting Pollution, il muralespiù grande d’Europa, e aver chiamato a raccolta 90artist da tutto il mondo per finanziare la lotta globale contro il… L'articolo Corriere Nazionale.

luca_bellanca : RT @Secret_Maps: La street art di Clet Abraham, artista francese irriverente che trasforma i cartelli stradali...Indovinate dove siamo? #10… - giovanniussi : ?? Urban chain - Photography by Giovanni Ussi #urban #streetphotography #giovanniussi #urbanart #giovanniussiphotos… - ScrivoArte2 : RT @sorridicncausa: La presunzione, quando sale troppo in alto, rischia poi di cadere troppo in basso. #ScrivoQuelCheSento #ScrivoArte #S… - luca_bellanca : RT @Saverio50257931: #nellaAmicizia si raddoppiano le gioie e si dividono le angosce. Francesco Bacone. #unTemaAlGiorno Street art. ht… - ADM_assdemxmi : RT @ComuneMI: Scopri le iniziative dedicate a famiglie e bambini, tra i supereroi a Wow Spazio Fumetto, la visita guidata alla street art d… -