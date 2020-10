Stranger, stagione 2, dall’11 ottobre su Netflix: anticipazioni trama e cast (Di domenica 11 ottobre 2020) Dopo molti dubbi e attese dei fan, Netflix conferma la seconda stagione di Stranger. E così a partire dall’11 ottobre sarà disponibile sulla piattaforma streaming. Massimo riserbo sulle novità. Vediamo quindi il poco trapelato sulla nuova stagione. La trama Stranger è una serie televisiva thriller poliziesca sudcoreana. La storia si concemtra su un procuratore, apatico e freddo che decide di collaborare con una detective calda ed energica per svelare cosa si nasconde dietro ad una serie di omicidi. I due si ritrovano peròad un xerto punto schierati in due poli opposti. Questo perchè i pubblici ministeri, compreso il procuratore d’élite Woo Tae-Ha (Choi Moo-Sung), vogliono potere discrezionale sulle ... Leggi su nonsolo.tv (Di domenica 11 ottobre 2020) Dopo molti dubbi e attese dei fan,conferma la secondadi. E così a partire dall’11sarà disponibile sulla piattaforma streaming. Massimo riserbo sulle novità. Vediamo quindi il poco trapelato sulla nuova. Laè una serie televisiva thriller poliziesca sudcoreana. La storia si concemtra su un procuratore, apatico e freddo che decide di collaborare con una detective calda ed energica per svelare cosa si nasconde dietro ad una serie di omicidi. I due si ritrovano peròad un xerto punto schierati in due poli opposti. Questo perchè i pubblici ministeri, compreso il procuratore d’élite Woo Tae-Ha (Choi Moo-Sung), vogliono potere discrezionale sulle ...

