Stasera su Italia 1 | Viaggio nell’isola misteriosa | trama | cast e curiosità

Leggi su newnotizie

(Di domenica 11 ottobre 2020)nell’isola, è un film d’avventura del 2012, diretto da Brad Peyton. Il film andrà in onda, domenica 11 ottobre, in prima serata suuno.nell’isolaSean Anderson, è un giovane ragazzo che una notte si trova costretto a scappare dalla polizia, a bordo della sua moto, in quanto … L'articolosu1,nell’isolae curiosità NewNotizie.it.