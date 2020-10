Star Citizen: nuovo trailer per Squadron 42 e le novità dell’aggiornamento High Impact (Di domenica 11 ottobre 2020) Per dare inizio ai festeggiamenti per gli otto anni di Star Citizen, CIG fa uscire un nuovo trailer per Squadron 42 e l’aggiornamento High Impact Cloud Imperium Games, sviluppatori di Star Citizen, sono vicini a poter celebrare l’ottavo anno dall’inizio dei lavori sul gioco. Tempo che da un lato potrebbe essere passato in fretta per gli sviluppatori e giocatori, per altri invece più distanti al titolo potrà sembrare ancora “il gioco del futuro perennemente in sviluppo”. A tal proposito Star Citizen viene aggiornato alla sua versione Alpha 3.11, che porta con se alcune novità interessanti, tra cui un nuovo trailer per ... Leggi su tuttotek (Di domenica 11 ottobre 2020) Per dare inizio ai festeggiamenti per gli otto anni di, CIG fa uscire unper42 e l’aggiornamentoCloud Imperium Games, sviluppatori di, sono vicini a poter celebrare l’ottavo anno dall’inizio dei lavori sul gioco. Tempo che da un lato potrebbe essere passato in fretta per gli sviluppatori e giocatori, per altri invece più distanti al titolo potrà sembrare ancora “il gioco del futuro perennemente in sviluppo”. A tal propositoviene aggiornato alla sua versione Alpha 3.11, che porta con se alcune novità interessanti, tra cui unper ...

