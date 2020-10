Speranza: “Vietate tutte le feste private, non sono essenziali. Scuola e lavoro sono essenziali” (Di domenica 11 ottobre 2020) Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha rilasciato un’intervista a Che tempo che fa, il programma di Rai 3 diretto da Fabio Fazio. “Il quadro epidemiologico in Europa è molto peggiorato nelle ultime settimane, in Italia i numeri sono inferiori a tanti altri Paesi europei ma sono cresciuti in modo significativo. Non possiamo essere considerati fuori da questo contesto. Occorre un cambio di fase, dopo molte settimane in cui le nostre misure hanno teso ad allargare le maglie della rete costruita nel periodo più difficile, ora siamo costretti a stringere di nuovo le maglie. Lo facciamo subito per evitare di dover assumere misure più dure, proviamo a giocare di anticipo. La chiave fondamentale sono i comportamenti delle ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 11 ottobre 2020) Il ministro della Salute, Roberto, ha rilasciato un’intervista a Che tempo che fa, il programma di Rai 3 diretto da Fabio Fazio. “Il quadro epidemiologico in Europa è molto peggiorato nelle ultime settimane, in Italia i numeriinferiori a tanti altri Paesi europei macresciuti in modo significativo. Non possiamo essere considerati fuori da questo contesto. Occorre un cambio di fase, dopo molte settimane in cui le nostre misure hanno teso ad allargare le maglie della rete costruita nel periodo più difficile, ora siamo costretti a stringere di nuovo le maglie. Lo facciamo subito per evitare di dover assumere misure più dure, proviamo a giocare di anticipo. La chiave fondamentalei comportamenti delle ...

giobill1 : #Speranza: 'Vietate tutte le feste private' Fazio: 'Mi scusi signor ministro, ma come si fa a vietare una festa pri… - napolista : #Speranza: “Vietate tutte le feste private, non sono essenziali. Scuola e lavoro sono essenziali” A Rai 3: “La chia… - giovannaarcang1 : SPERANZA STA DICENDO CHE SARANNO VIETATE LE FESTE E FESTICCIOLE IN CASA CHI VIGILERÀ? CHIEDE FAZIO I DELATORI RISPO… - salutamincasa : Vietate le feste private, non si sa bene chi e come la farà rispettare #chetempochefa #Speranza - EmMicucci : #Coronavirus #Speranza: Dpcm, vietate tutte le feste private. -

