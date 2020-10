Speranza: “La sanità è per tutti”. Stamattina riunione del Comitato Tecnico Scientifico (Di domenica 11 ottobre 2020) “La sanità è per tutti”, ha detto il ministro Speranza. “No alla sanità come bancomat” aggiunge, riferendosi ai continui tagli subìti dal settore sanitario italiano a giovamento degli altri settori. “I soldi che si mettono sulla salute dobbiamo considerarli il più grande investimento sulla vita delle persone” . Il Ministro poi prosegue esortando i cittadini a comportamenti responsabili e rispettosi: “Abbiamo dimostrato di essere un grande Paese, non noi come Governo, ma l’Italia. Dobbiamo continuare a dimostrarlo perché arriveranno mesi difficili. Io però sono ottimista, non sono pessimista. la battaglia l’ umanità la vincerà” Invita poi ad essere costanti e cauti, poiché questa “battaglia” non verrà ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 11 ottobre 2020) “La sanità è per tutti”, ha detto il ministro. “No alla sanità come bancomat” aggiunge, riferendosi ai continui tagli subìti dal settore sanitario italiano a giovamento degli altri settori. “I soldi che si mettono sulla salute dobbiamo considerarli il più grande investimento sulla vita delle persone” . Il Ministro poi prosegue esortando i cittadini a comportamenti responsabili e rispettosi: “Abbiamo dimostrato di essere un grande Paese, non noi come Governo, ma l’Italia. Dobbiamo continuare a dimostrarlo perché arriveranno mesi difficili. Io però sono ottimista, non sono pessimista. la battaglia l’ umanità la vincerà” Invita poi ad essere costanti e cauti, poiché questa “battaglia” non verrà ...

NicolaPorro : Oltre a #Speranza, #Boccia e #Ricciardi, c'è anche il #Quirinale a spingere per la chiusura. Il commento di… - Tg3web : Cgil in piazza a Roma per chiedere un grande patto per rafforzare la sanità pubblica, baluardo vitale durante quest… - CottarelliCPI : Il ministro Speranza dice: 'Priorità è la salute non il calcio. Se dobbiamo rischiare facciamolo per le scuole, non… - AnnamariaGalav2 : RT @fancesc39282227: Mi faccio a pezzi continuamente nella speranza di far uscire la luce - lld0904 : @fattoquotidiano @marcotravaglio Modello Germania : dire che la gente muore di ciò che era malata e nn di #COVID19… -

Ultime Notizie dalla rete : Speranza “La Vaccino Covid, Oms: «C’è speranza entro la fine dell’anno» Corriere della Sera