Sono immune al Covid | forse per sempre Donald Trump esulta

«Sono immune, forse per un breve periodo, forse per uno lungo». Così Donald Trump intervistato da Fox News ha risposto alla domanda se fosse ancora malato di Covid. «Il presidente è veramente in ottima forma», ha aggiunto Trump parlando di se stesso in terza persona. «Ho sconfitto questo pazzo terribile virus cinese. Ho passato i test più severi, con gi standard più alti e Sono in ottima forma".

