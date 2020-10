“Situazione allarmante”: volontari ripuliscono le scale di San Pasquale (Di domenica 11 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Si sono rimboccati le maniche dandosi un bel po’ da fare per ridare decoro alle scale di San Pasquale e l’area circostante al Corso Vittorio Emanuele di Napoli. Sono i volontari dell’associazione La Via della Felicità che da due giorni stanno portando a nuovo l’area del centro cittadino adibita, nell’ultimo periodo, a discarica abusiva. Nonostante la raccolta di sabato i volontari, tornati sul posto anche oggi, hanno rinvenuto altri rifiuti abbandonati trai i meandri che portano al cuore della città partenopea. Sulla storica scalinata della città spunta infatti di tutto. Rifiuti di ogni ordine e grado trovano così rifugio in strada, alla faccia del decoro urbano cittadino. “Tra i rifiuti raccolti – ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 11 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Si sono rimboccati le maniche dandosi un bel po’ da fare per ridare decoro alledi Sane l’area circostante al Corso Vittorio Emanuele di Napoli. Sono idell’associazione La Via della Felicità che da due giorni stanno portando a nuovo l’area del centro cittadino adibita, nell’ultimo periodo, a discarica abusiva. Nonostante la raccolta di sabato i, tornati sul posto anche oggi, hanno rinvenuto altri rifiuti abbandonati trai i meandri che portano al cuore della città partenopea. Sulla storica scalinata della città spunta infatti di tutto. Rifiuti di ogni ordine e grado trovano così rifugio in strada, alla faccia del decoro urbano cittadino. “Tra i rifiuti raccolti – ...

wesatimes : Il Presidente della Repubblica Brahim Gali, ha indirizzato una lettera al Segretario generale delle Nazioni Unite,… - blello2 : RT @AdinolfiGigi: #Galli. Oggi record assoluto di contagi in Olanda Polonia Ucraina Cechia Slovacchia, non è Galli che fa allarmismo, è che… - AdinolfiGigi : #Galli. Oggi record assoluto di contagi in Olanda Polonia Ucraina Cechia Slovacchia, non è Galli che fa allarmismo,… - juornoit : #Juorno I dati del #contagio da #coronavirus in #Campania del 8 ottobre. Situazione #allarmante. De Luca chiede àme… - paolochiariello : #Juorno I dati del #contagio da #coronavirus in #Campania del 8 ottobre. Situazione #allarmante. De Luca chiede àme… -