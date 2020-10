Sigonella | trentacinque anni fa l’ultimo impulso della sovranità italiana

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 11 ottobre 2020) Roma, 11 ott – Era l’ottobre del 1985 quando la base aeronavale militare di, in Sicilia, fu teatro di una gravissima crisi diplomatica, forse una delle più grandi dell’Europa sin dalla fineSeconda guerra mondiale. In effetti, questa crisi condizionò la politica internaper glia venire. Fu quasi scontro, infatti, tra le forze statunitensi e quelle italiane: Delta Force su uno schieramento, V.A.M. e Arma dei Carabinieri dall’altra. La tragica vicenda dell’Achille Lauro Tutto ebbe origine il 7 ottobre dello stesso anno, quando la nave da crociera Achille Lauro lasciò le acque egiziane per arrivare in territorio israeliano: finì sequestrata da un commando palestinese che chiedeva la liberazione di cinquanta prigionieri, detenuti in ...