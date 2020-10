"Si sposti, con lei niente fotografie". De Filippi atomica a Domenica In, il primo incontro con Costanzo: Venier a bocca aperta (Di domenica 11 ottobre 2020) "Guarda questo che cattivello". Maria De Filippi intervistata da Mara Venier a Domenica In è l'evento televisivo del giorno, forse della settimana. La signora di Mediaset nel salotto della signora Rai, basterebbe questo. Ma la De Filippi cala l'asso rivelando dettagli inediti del suo incontro con Maurizio Costanzo. Non andò tutto liscio, anzi. "A Venezia, quando mi ha conosciuto, mi mise in imbarazzo. Non sapevo nulla di gossip, di fotografi. Sinceramente, Mara... Io a tavola mi sedetti di fronte a lui, non ci vedevo niente di male. Lui mi disse: 'La prego, se si può spostare, vorrei evitare fotografie con lei'. E io ci rimasi male, e pensai: ma guarda questo...". Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 ottobre 2020) "Guarda questo che cattivello". Maria Deintervistata da MaraIn è l'evento televisivo del giorno, forse della settimana. La signora di Mediaset nel salotto della signora Rai, basterebbe questo. Ma la Decala l'asso rivelando dettagli inediti del suocon Maurizio. Non andò tutto liscio, anzi. "A Venezia, quando mi ha conosciuto, mi mise in imbarazzo. Non sapevo nulla di gossip, di fotografi. Sinceramente, Mara... Io a tavola mi sedetti di fronte a lui, non ci vedevodi male. Lui mi disse: 'La prego, se si può spostare, vorrei evitarecon lei'. E io ci rimasi male, e pensai: ma guarda questo...".

