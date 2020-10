Serie D | Trento-Arzignano V | prima contro ultima nel girone C

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 11 ottobre 2020)V. è sfida da non sbagliare per i padroni di casa che, primi in classifica, ospitano al Briamasco gli uomini di Mister Spinale, ultimi in graduatoria. Per il tecnico veronese degli ospiti, quella di oggi pomeriggio, potrebbe essere l’partita sulla panchina dei giallocelesti che, dopo tre giornate, occupano l’ultimo posto in classifica con 0 punti conquistati e 0 gol segnati. Serve un’inversione di marcia e serve subito anche se l’avversario odierno non è certo dei più semplici. La squadra di Mister Carmine Parlato infatti ha sorpreso un po’ tutti in queste prime tre giornate di campionato conquistando tre vittorie consecutive che la collocano, attualmente, al primo posto nelC. Saliti dall’Eccellenza dopo il primo posto ...