Serie C, Ghirelli esprime irritazione per il disservizio di Eleven Sports (Di domenica 11 ottobre 2020) «La giornata di oggi è stata caratterizzata da un nuovo blackout nella trasmissione delle partite da parte di Eleven Sports, licenziataria del canale tv di Lega Pro». Così il portale ufficiale della terza Serie nazionale. «Ci siamo attivati immediatamente per avere urgenti e precise risposte anche per il futuro, da parte di Lega Pro l'irritazione è altissima e non ci limiteremo a chiedere semplici spiegazioni – afferma il presidente della Serie C, Francesco Ghirelli – Questo episodio mi costringe a chiedere umilmente scusa ai nostri tifosi, faremo tutto ciò che è in nostro potere per consentire di continuare a seguire la propria squadra del cuore. L'impossibilità di far accedere il pubblico ...

