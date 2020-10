Serie C: Bari come un treno, l’Avellino sbanca Palermo (Di domenica 11 ottobre 2020) Nella quarta giornata di Serie C Girone C, si segnalano le vittorie esterne del Bari contro la Viterbese e l'Avellino sul terreno del Palermo. Successo della Juve Stabia contro la Virtus Francavilla. Il Bari ha dominato nettamente l'avversario subito costretto ad inseguire visto che al 5' Antenucci ha sbloccato il match. Poi i gol di Di Cesare e D'Ursi. Netto anche il successo dell'Avellino per 2-0 con i gol di D'Angelo e Fella. Rosanero in grosse difficoltà anche sul piano fisico contro i lupi irpini che invece sono stati pungenti e ben messi in campo.Questi i risultati del Girone C:ore 15:00Juve Stabia-Virtus Francavilla 2-1Monopoli-Teramo 0-2Palermo-Avellino 0-2Vibonese-Catanzaro 0-0Viterbese-Bari 0-3ore ... Leggi su itasportpress (Di domenica 11 ottobre 2020) Nella quarta giornata diC Girone C, si segnalano le vittorie esterne delcontro la Viterbese e l'Avellino sul terreno del. Successo della Juve Stabia contro la Virtus Francavilla. Ilha dominato nettamente l'avversario subito costretto ad inseguire visto che al 5' Antenucci ha sbloccato il match. Poi i gol di Di Cesare e D'Ursi. Netto anche il successo dell'Avellino per 2-0 con i gol di D'Angelo e Fella. Rosanero in grosse difficoltà anche sul piano fisico contro i lupi irpini che invece sono stati pungenti e ben messi in campo.Questi i risultati del Girone C:ore 15:00Juve Stabia-Virtus Francavilla 2-1Monopoli-Teramo 0-2-Avellino 0-2Vibonese-Catanzaro 0-0Viterbese-0-3ore ...

