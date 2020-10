Serie C | Albinoleffe-Giana Erminio rinviata causa Coronavirus

(Di domenica 11 ottobre 2020) GarainC adel: si tratta diper la positività di cinque membri Laha comunicato la positività di cinque membri del gruppo squadra. La Lega Pro, in un comunicato, ha disposto il rinvio della gara contro l’a domani alle 20.45, inizialmente programmata per oggi. COMUNICATO LEGA PRO – «Preso atto dell’istanza presentata dalla societàai sensi delle disposizioni di cui al Com. Uff. n. 54/L del 6 ottobre 2020, la Lega dispone che la gara, in programma domenica 11 ...

