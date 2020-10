Serie C | Albinoleffe-Giana Erminio rinviata a domani sera per Covid

(Di domenica 11 ottobre 2020) La Lega Pro ha rinviato la sfida in programma oggi, traalle 20.45, in virtù dei nuovi protocolli stilati in settimana. Questo perchè, a poche ore dalla gara, la società delha comunicato la positività di 5 membri del gruppo squadra. Questo il comunicato della Lega Pro: “Preso atto dell’istanza presentata dalla societàai sensi delle disposizioni di cui al Com. Uff. n. 54/L del 6 ottobre 2020, la Lega dispone che la gara, in programma domenica 11 ottobre 2020, Stadio “Città di Gorgonzola” di Gorgonzola, venga ...

Gara rinviata in Serie C a causa del Coronavirus: si tratta di Albinoleffe-Giana Erminio per la positività di cinque membri ...Albinoleffe-Giana Erminio, gara valevole per la quarta giornata del girone A di Serie C 2020/2021, è stata positicipata da domenica 11 a lunedì 12 ottobre alle ore 20:45. La decisione è arrivata in se ...