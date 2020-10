Serie A, possibile riduzione a 500 spettatori: le ultime (Di domenica 11 ottobre 2020) La Serie A potrebbe vedere dimezzato il suo pubblico, dopo il recente aumento dei contagi: ecco la novità sugli spettatori Il via libera per i mille spettatori allo stadio è arrivato appena un mese fa, ma oramai sembra cosa sorpassata. Come riportato da Gazzetta, è in programma un incontro tra il Ministro della Salute Speranza e il CTS. Argomento dell’incontro sarà la possibile riduzione degli spettatori allo stadio: dagli iniziale mille si potrebbe passare al dimezzamento, con 500 spettatori presenti in ogni impianto. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 ottobre 2020) LaA potrebbe vedere dimezzato il suo pubblico, dopo il recente aumento dei contagi: ecco la novità sugliIl via libera per i milleallo stadio è arrivato appena un mese fa, ma oramai sembra cosa sorpassata. Come riportato da Gazzetta, è in programma un incontro tra il Ministro della Salute Speranza e il CTS. Argomento dell’incontro sarà ladegliallo stadio: dagli iniziale mille si potrebbe passare al dimezzamento, con 500presenti in ogni impianto. Leggi su Calcionews24.com

Nuovo protocollo, la Serie A studia il ‘modello UEFA’: dai tamponi alla bolla, ecco cosa cambierebbe

In virtù degli ultimi dati relativi ai contagi in Italia – ed ai recenti casi di positivi tra i calciatori -, anche la Serie A inizia a riflettere in merito al futuro più prossimo. Il protocollo anti- ...

