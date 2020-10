Serie A | i 1000 tifosi negli stadi restano | bocciata la riduzione

(Di domenica 11 ottobre 2020) Secondo 'La Gazzetta dello Sport', infatti, sarebbe stata scartata ladaa 500 spettatori per le attività all'aperto, compresa laA, e da 200 a 100 per quelle al chiuso. Verrà ...

calciomercatoit : ??? #SerieA, si va verso la conferma dei 1000 tifosi permessi negli stadi: bocciata la riduzione - MarioMattioliTV : @flayawa @Viminale Quanto verrebbe voglia di urlare e chiedere che persone serie, preparate e di carisma si faccian… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Il ministero della Salute proporrà la riduzione a 500 spettatori all’aperto (da 1000). Rischia anche la #SerieA? https://t… - Filo2385Filippo : RT @Gazzetta_it: Il ministero della Salute proporrà la riduzione a 500 spettatori all’aperto (da 1000). Rischia anche la #SerieA? https://t… - Gazzetta_it : Il ministero della Salute proporrà la riduzione a 500 spettatori all’aperto (da 1000). Rischia anche la #SerieA?… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie 1000

Non saranno ridotti da 1000 a 500 i tifosi permessi negli stadi di Serie A: gli aggiornamenti sul nuovo dpcm. Mentre circolano diverse indiscrezioni sul nuovo Dpcm in arrivo a ini ...Rafael Nadal trionfa al Roland Garros. Il mancino di Manacor ha battuto in finale Novak Djokovic in tre set, chiudendo il suo eccezionale torneo ...