Sergio Arcuri contro Adua Del Vesco | “Litigava sempre con Morra | si lamentava ”

Barbara d'Urso a Live Non è la d'Urso ha realizzato un talk sul caso Adua Del Vesco e Massimiliano Morra e se da una parte Lele Mora ha attaccato il gieffino accusandolo di aver avuto una relazione con un uomo potente, dall'altra Sergio Arcuri (attore e fratello di Manuela), ha svelato degli aneddoti su Adua Del Vesco. "Personalmente io quando ero all'Ares non ho mai finto relazioni né mi hanno mai chiesto di averne una fake. Ho avuto una relazione ma era verissima, con l'attrice Cosima Coppola". E sulla coppia Adua–Morra: "Di Massimiliano ed Adua penso che si stanno dando la zappa sui piedi. Loro ai tempi sono stati molto aiutati, li ho conosciuti ai tempi dell'Ares."

