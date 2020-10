Semplici: «Sono stato vicino ad allenare il Genoa. Inter? Si è ridotto il gap con la Juve» (Di domenica 11 ottobre 2020) Leonardo Semplici ha rilasciato un’Intervista ai microfoni di TMW: queste le parole dell’ex tecnico della SPAL Leonardo Semplici ha rilasciato un’Intervista ai microfoni di TMW. Queste alcune parole dell’ex tecnico della SPAL. SCUDETTO – «L’Inter ha fatto una campagna acquisti importante. Era già un’ottima squadra ed è stata completata anche nei ricambi. Rimane la Juventus. Ma l’Inter si è avvicinata. Quest’anno però si è mosso molto benne anche il Napoli. E poi c’è l’Atalanta che ha fatto un grande mercato, ormai ci ha abituato ad operare bene valorizzando al massimo i calciatori». Genoa – «Sono ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 ottobre 2020) Leonardoha rilasciato un’vista ai microfoni di TMW: queste le parole dell’ex tecnico della SPAL Leonardoha rilasciato un’vista ai microfoni di TMW. Queste alcune parole dell’ex tecnico della SPAL. SCUDETTO – «L’ha fatto una campagna acquisti importante. Era già un’ottima squadra ed è stata completata anche nei ricambi. Rimane lantus. Ma l’si è avvicinata. Quest’anno però si è mosso molto benne anche il Napoli. E poi c’è l’Atalanta che ha fatto un grande mercato, ormai ci ha abituato ad operare bene valorizzando al massimo i calciatori».– «...

CottarelliCPI : Basta polemiche. La salute e l'economia non sono contrapposte: se la pandemia è fuori controllo, non può esserci ri… - InnovazioneGov : #SPID: disponibile una nuova modalità di attivazione con video e senza operatore. @PaolaPisano_Min, il Dipartimento… - Grandblue1002 : Allora di giorno sono delle semplici donne d'affari, poi la notte i can't stop me a go go - Pall_Gonfiato : Semplici: 'Inter da scudetto, sono stato vicino ad allenare il Genoa' - spearbinslight : @hyjnseyemole EXACTLY ho battuto i seunglix sui pancake ho proprio vinto ?? (anche se ora mi domando quale fosse il… -

Ultime Notizie dalla rete : Semplici Sono Acconciature capelli lunghi inverno 2020/2021: le più semplici e... Amica Benjamin, il signore dei mix venuto da Lumezzane per saziare la Milano da bere

Se nel piccolo (grande) mondo della mixology italiana si nomina «Benjamin» ecco che si entra automaticamente nel salotto buono: da collega di bancone o da semplice appassionato. L’aspetto più interess ...

yarraville di melbourne 3

Da "it.businessinsider.com" yarraville di melbourne 3 Certo, di viaggiare per adesso e per un po’ non se ne parla. Niente viaggi, niente weekend. Ma la rivista TimeOut ha scelto comunque, in attesa di ...

Se nel piccolo (grande) mondo della mixology italiana si nomina «Benjamin» ecco che si entra automaticamente nel salotto buono: da collega di bancone o da semplice appassionato. L’aspetto più interess ...Da "it.businessinsider.com" yarraville di melbourne 3 Certo, di viaggiare per adesso e per un po’ non se ne parla. Niente viaggi, niente weekend. Ma la rivista TimeOut ha scelto comunque, in attesa di ...