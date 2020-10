Scopre di essere stato tradito e si vendica al matrimonio | nelle bomboniere metta la…

Leggi su velvetgossip

(Di domenica 11 ottobre 2020) A volte pur di rassicurare se stessi ci si prova a convincere di cose che purtroppo non sono vere. Questo è accaduto al protagonista di questa storia, che prima di sposarsi con la sua tanto amata fidanzata, non voleva assolutamente credere alle voci che giravano. Infatti girovagando per casa l’uomo ha trovato alcune foto che ritraevano la futura sposa e il suo testimone di nozze in atteggiamenti inequivocabili. Inoltre da quanto dicevano i suoi confidenti la sua fidanzata aveva ormai da più di un anno una relazione clandestina proprio con il suo migliore amico. L’uomo inizialmente non voleva neanche stare a sentire questa storia: si fidava ciecamente della sua futura sposa e del suo amico di infanzia. Dopo poco tuttavia, solo qualche giorno prima della data fissata per il, ha deciso di dar retta a ciò che aveva ...