Scendono decessi e nuovi casi | ma occhio alle terapie intensive Coronavirus | nel bollettino un nuovo allarme

(Di domenica 11 ottobre 2020)rispetto alla giornata di ieri icontagi di domenica 11 ottobre. Le cifre però non sono rassicuranti. In 24 ore si sono registrati 5.456die 26(ieri 29), che portano il totale delle vittime a 36.166. Questi i numeri a fronte di 104.658 tamponi, esattamente 28 mila in meno di ieri. È quanto si legge neldel ministero della Salute e della Protezione Civile che parla di un totale dei dimessi/guariti di 239.709 (+1.184), mentre gli attuali positivi sono 79.075. Ad oggi sono 4.519 i ricoverati con sintomi, di questi 420 si trovano in terapia intensiva (ben 30 unità in più rispetto alla giornata precedente), mentre in isolamento domiciliare ci sono 74.136 ...