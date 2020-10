Scenario unico nella San Salvo-Roccaraso | pioggia e grandine rendono la 9ª tappa spettacolare GALLERY

Leggi su meteoweb.eu

(Di domenica 11 ottobre 2020) E’ in corso una delle tappe più importanti del Giro d’Italia 2020. Dopo il ritiro forzato di Yates per Coronavirus, i ciclisti affrontano il tosto percorso di montagna da San. Un tappone con 4000 metri di dislivello, in uno, reso ancora più incredibile dalle condizioni climatiche. Nuvoloni,e anchea trattitutto ancora più bello, scenograficamente parlando, e difficile per i campioni delle due ruote che si stanno sfidando per le strade italiane. L'articoloSan...