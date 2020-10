Scandone Avellino-Sant’Antimo, rinviata per motivi precauzionali (Di domenica 11 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – La sfida di Supercoppa di LNP tra Scandone Avellino e Sant’Antimo non si giocherà. L’annuncio è arrivato dalla società irpina: “La gara di Supercoppa Serie B Avellino-Sant’Antimo, in programma per le ore 18:00 al Pala del Mauro, non si disputerà per motivi precauzionali, in considerazione del fatto che la squadra ospite ha avuto contatti negli ultimi quattordici giorni con un caso confermato di Covid-19. Si precisa che da dichiarazione della squadra ospite, nessun tesserato presentava sintomi evidenti”. L'articolo Scandone Avellino-Sant’Antimo, rinviata per motivi precauzionali proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 11 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– La sfida di Supercoppa di LNP trae Sant’Antimo non si giocherà. L’annuncio è arrivato dalla società irpina: “La gara di Supercoppa Serie B-Sant’Antimo, in programma per le ore 18:00 al Pala del Mauro, non si disputerà per, in considerazione del fatto che la squadra ospite ha avuto contatti negli ultimi quattordici giorni con un caso confermato di Covid-19. Si precisa che da dichiarazione della squadra ospite, nessun tesserato presentava sintomi evidenti”. L'articolo-Sant’Antimo,perproviene da ...

ottopagine : Nessuna ufficialità, voglia di basket: riecco la Scandone #Avellino - ottopagine : Scandone, primo allenamento stagionale. In quattro al lavoro #Avellino - sportavellino : Scandone Avellino, Marra: 'Siamo in ritardo, la Supercoppa sarà utile per conoscerci' - ottopagine : Scandone, visite mediche in città: attesa per gli allenamenti #Avellino - sportavellino : Scandone, la carica di Sousa: 'Avellino sto arrivando' -