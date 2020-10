(Di domenica 11 ottobre 2020) Sapete qual è ildel11? Oggi la Chiesa Cattolica ricorda uno dei papi più amati di sempre:. Conosciuto come “il papa buono”, pochi altri sono riusciti come Roncalli a toccare il cuore dei fedeli e a restare tanto impresso negli animi e nelle menti dei cristiani. Conosciamo meglio questa straordinaria figura religiosa del ‘900: vediamo chi era, cosa fece, perché è tanto amato e perché è stato canonizzato.del11: chi era San. Note biografiche Giuseppe Roncalli nacque vicino Bergamo nel 1881. Apparteneva ad una umile e numerosa famiglia di mezzadri, ma riuscì comunque a studiare e a ...

francescoassisi : Francesco firma l'enciclica Fratelli Tutti sull'altare di pietra del Santo di Assisi. Crediti foto: Osservatore Rom… - Avvenire_Nei : #4ottobre - vaticannews_it : #3ottobre Alla vigilia della festa di San Francesco, #PapaFrancesco si reca nel pomeriggio ad #Assisi dove firmerà,… - Pollydolce : Santo del Giorno 11 Ottobre: San Giovanni XXIII - MariolinaTropea : RT @MonsDiBruno: Questa verità non si può predicare della Vergine Maria. Lei è stata costituita dal Figlio suo, per volontà del Padre, nell… -

Ultime Notizie dalla rete : Santo del

TrevisoToday

Il programma prevede alle 10.15, nel cimitero di Rho, una preghiera e la deposizione di una corona di fiori sulla tomba di Sante Zennaro, con il suono del Silenzio. Alle 11 messa nella chiesa di San ...Due grandi sculture del tutto particolari, realizzate con un materiale non ... In largo Porta Nuova e in piazzetta Santo Spirito saranno collocate due opere di Franco Mazzucchelli, il grande artista ...