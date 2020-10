San Leucio del Sannio, si va verso il cambio in panchina (Di domenica 11 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Leucio del Sannio (Bn) – Il cambio che non ti aspetti, dopo i tanti che si sono registrati all’interno della rosa. Il San Leucio del Sannio sembrava destinato a ripartire da Claudio Tranfa e invece l’ex bomber avrebbe deciso di fare un passo indietro, rinunciando alla guida tecnica della squadra del presidente Gaetano Varricchio. Una decisione che sarebbe già stata comunicata ai vertici societari, tanto che i dirigenti del San Leucio si sarebbero già messi in moto per individuare il sostituto di Tranfa. Novità dovrebbero arrivare nei prossimi giorni, con la squadra che attende di conoscere il nome del nuovo allenatore per continuare a preparare la stagione che la vedrà presentarsi ai nastri di partenza del ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 11 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSandel(Bn) – Ilche non ti aspetti, dopo i tanti che si sono registrati all’interno della rosa. Il Sandelsembrava destinato a ripartire da Claudio Tranfa e invece l’ex bomber avrebbe deciso di fare un passo indietro, rinunciando alla guida tecnica della squadra del presidente Gaetano Varricchio. Una decisione che sarebbe già stata comunicata ai vertici societari, tanto che i dirigenti del Sansi sarebbero già messi in moto per individuare il sostituto di Tranfa. Novità dovrebbero arrivare nei prossimi giorni, con la squadra che attende di conoscere il nome del nuovo allenatore per continuare a preparare la stagione che la vedrà presentarsi ai nastri di partenza del ...

Silvia_Mio86 : Reggia di Carditello San Leucio Acquedotto Carolino Casertavecchia - isNews_it : Isernia, verso la fine dei doppi turni per gli studenti del polo di San Leucio: terminati i lavori all’edificio ros… - AppiaPolis : New post (FURTO AL LICEO ARTISTICO DI SAN LEUCIO, SANTILLO (M5S): DOPO MIA SEGNALAZIONE URGENTE, IN ARRIVO FONDI DA… - casertafocus : ISTITUTO D’ARTE SAN LEUCIO - La ministra Lucia Azzolina chiama la preside Nespoli: Già effettuato il bonifico per r… - vnewsita : Caserta. Liceo Artistico San Leucio, la ministra Lucia Azzolina chiama la preside Nespoli -

Ultime Notizie dalla rete : San Leucio San Leucio del Sannio, si va verso il cambio in panchina anteprima24.it L’autopsia chiarirà la morte della 12enne di Isernia. Lutto cittadino il giorno del funerale

Due comunità - Isernia e Macchiagodena - sconvolte dopo la prematura morte di Silvia, la ragazzina che si è sentita male ieri a scuola ...

Tra musica e poesia, il duo Harfacord si esibirà a Bitonto

Si terrà all’interno di un bar sito in via Tauro a Bitonto, nelle vicinanze di San Leucio. Il duo Harfacord è composto dall'arpista Jakub Rizman e dalla violinista Arianna Di Savino. I brani musicali ...

Due comunità - Isernia e Macchiagodena - sconvolte dopo la prematura morte di Silvia, la ragazzina che si è sentita male ieri a scuola ...Si terrà all’interno di un bar sito in via Tauro a Bitonto, nelle vicinanze di San Leucio. Il duo Harfacord è composto dall'arpista Jakub Rizman e dalla violinista Arianna Di Savino. I brani musicali ...