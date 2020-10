San Gregorio d’Ippona Omicidio dei fratelli Mirabello | prossima udienza il 23 ottobre

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 11 ottobre 2020) Chiedono giustizia i familiari di Davide e Massimiliano, barbaramente uccisi a Dolianova lo scorso febbraio. La giustizia procede per arrivare a fare chiarezza sui fatti e arrivare ad una giusta pena per i responsabili della morte dei. Dinanzi al Gip del Tribunale di Cagliari Giuseppe Pintori si è svolta infatti la primaper incidente probatorio nell’indagine per l’deidi Sand’Ippona, usciti di casa fare più ritorno. L’avvocato Gianfranco Piscitelli, che assiste le sorelle dei dueassassinati, ha riferito che “il perito, l’ingegner Andrea Cappai, è stato incaricato in particolare di estrarre dal telefonino del cognato ...