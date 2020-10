Samuele Bersani a FqMagazine | “Gli uomini di oggi sono bambini capricciosi | c’è un machismo pericoloso nell’aria e nelle canzoni”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 11 ottobre 2020) Forse ci siamo disabituati alle storie, alle belle parole della nostra lingua italiana, ai racconti su cui soffermarci un secondo in più per immaginarne volti e azioni. Ci ha pensatoa colmare questa lacuna immaginaria e musicale con le dieci canzoni di “Cinema”, che ha esordito al terzo posto della classifica FIMI degli album più venduti della settimana. Un ritorno a sette anni dall’ultimo disco di inediti con dieci storie che nonsolo autobiografiche ma che raccontano anche mondi immaginari, amori intensi, ricordi sospesi. “Ho vissuto un momento di difficoltà creativa e non era la prima volta che mi accadeva – racconta-. Io vivo per scrivere e ho vissuto abbastanza in giro negli ultimi anni....